Greve: motoristas de ônibus de São Paulo voltam a paralisar por 24 horas

Assembleia da categoria contou com a presença de mais de 6 mil trabalhadores (foto: Reprodução/Sindmotoristas) Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo voltam a paralisar atividades nesta quarta-feira (29/6). A paralisação começou às 0h desta quarta-feira (29/6) e deve terminar à meia-noite. A categoria manifesta pelo reajuste salarial. Os trabalhadores já tinham parado há duas semanas atrás.









"Já se passaram dois meses das nossas negociações e os patrões mostraram-se intransigentes, pedindo prazos, paciência e protelando decisões. A categoria está estafada dessa enrolação", afirmou o presidente em exercício do sindicato, Valmir Santana da Paz. Os trabalhadores ressaltam que, desde março, ocorreram diversas reuniões a fim de debater as reivindicações.





Os trabalhadores devem se manifestar por 24 horas, caso o sindicato não se manifeste.A categoria também aprovou uma nova assembleia para esta quarta-feira, às 16h.





Paralisação afeta população





A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans, informou que, durante a madrugada, 88 linhas do Noturno, de 150, não operaram. Até as 8h de hoje, a paralisação atingiu 14 empresas do transporte coletivo da cidade, afetando 675 linhas diurnas e 6.008 ônibus.





De acordo com as estimativas do órgão municipal, cerca de 1,5 milhão de passageiros foram afetados.





A Justiça exigiu a manutenção de 80% da frota em horário de pico e 60% nos demais períodos, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. A SPTrans solicitou à Justiça aumento no valor da multa, além de autuar as empresas pelo não cumprimento das viagens.



