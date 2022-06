Greve: motoristas de ônibus de São Paulo pedem reajuste salarial

Paralisação começou às 0h desta terça-feira (14/6); de acordo com SPTrans 15 empresas que atuam no transporte coletivo da cidade foram atingidas (foto: Reprodução/SindMotoristas) Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo entraram em greve de um dia. A paralisação começou à 0h desta terça-feira (14//6) e deve terminar à meia-noite. A categoria manifesta pelo reajuste salarial. De acordo com o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo (SindMotoristas), mesmo após insistentes tentativas de negociação, a Campanha Salarial dos condutores de São Paulo acabou no Tribunal Regional do Trabalho (TRT).









"A princípio o setor patronal insistiu em oferecer apenas 10% de reajuste e ainda de modo parcelado. Agora, ofereceram os 12,47%, mas apenas a partir de outubro, o que é inadmissível", declarou o presidente do sindicato dos motoristas, Valmir Santana da Paz.

Paralisação afeta população

A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans, informou que, durante a madrugada, 46 linhas do Noturno operaram normalmente. Até às 8h de hoje, a paralisação atingiu 15 empresas do transporte coletivo da cidade.





Ainda de acordo com a Prefeitura de São Paulo, a SPTrans obteve decisão liminar na Justiça do Trabalho, que determinou a manutenção de 80% da frota operando nos horários de pico e 60% nos demais horários, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. "A SPTrans irá solicitar à Justiça a cobrança desta multa, além de autuar as empresas pelo não cumprimento das viagens", comunicou o órgão.





Além disso, a empresa está monitorando a frota da cidade e a movimentação dos veículos. Linhas de ônibus foram estendidas para atender a demanda da população.

Congestionamento

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 9h, São Paulo acumulava 156 quilômetros de congestionamento, sendo 16km no Norte da capital paulista, 44km na Região Oeste, 11km no Centro, 24km no Leste de São Paulo e 61km de lentidão no regional Sul.





O acompanhamento em tempo real você pode conferir aqui.