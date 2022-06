Concurso 2495 da Mega-Sena sorteia R$ 35 milhões nesta terça-feira (28/6)

Mega-Sena pode pagar R$ 35 milhões no sorteio de hoje à noite (foto: Agência Brasil)

A Caixa sorteia nesta terça-feira (28/6), às 20h, o concurso 2495 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 35 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas.



O evento no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), será transmitido a partir das 19h45 no YouTube. O Estado de Minas atualizará os resultados em tempo real.



Quem quiser concorrer tem até as 19h para realizar os jogos nas casas lotéricas ou nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site ou aplicativo), mediante login com CPF e senha de seis dígitos.



Probabilidades e valores

O bilhete com seis dezenas custa R$ 4,50. O pagamento online é efetuado via cartão de crédito, com combos a partir de R$ 30,00 e limite de R$ 945,00.De acordo com a Caixa, a chance de uma aposta simples, de R$ 4,50, cravar os seis números da Mega é de 1 em 50.063.860.





Se a pessoa optar por marcar mais dezenas, a perspectiva de faturar o prêmio aumenta, assim como o valor do cartão. Um jogo com 15 números custa R$ 22.522,50, com probabilidade de êxito de 1 em 10.003.





Nº de dezenas - valor da aposta - probabilidade



6 números - R$ 4,50 - 1 em 50.063.860

7 números - R$ 31,50 - 1 em 7.151.980

8 números - R$ 126,00 - 1 em 1.787.995

9 números - R$ 378,00 - 1 em 595.998

10 números - R$ 945,00 - 1 em 238.399

11 números - R$ 2.079,00 - 1 em 108.363

12 números - R$ 4.158,00 - 1 em 54.182

13 números - R$ 7.722,00 - 1 em 29.175

14 números - R$ 13.513,50 - 1 em 16.671

15 números - R$ 22.522,50 - 1 em 10.003



Resultado anterior

No concurso anterior, número 2494, no último sábado (25), o prêmio da Mega-Sena foi de R$ 78,7 milhões. Um apostador de Diadema-SP acertou seis números e levou a bolada.



A quina teve 157 ganhadores e cada um recebeu R$ 35.919,96. Os 11.899 acertadores da quadra faturaram prêmio de R$ 677,05.



Os números sorteados na Mega-Sena 2494 foram 01 - 04 - 10 - 22 - 53 - 54.



Rendimento da fortuna



Os R$ 35 milhões da Mega-Sena correspondem ao valor líquido, uma vez que a Caixa desconta previamente o imposto de renda. Assim, o novo rico teria todo o dinheiro à disposição para aplicar da forma como desejar.





Na poupança, isenta de tributos, o rendimento da Mega-Sena de R$ 35 milhões seria de R$ 233,6 mil no primeiro mês, baseado na taxa de 0,6676% informada pelo Banco Central em 24 de junho.



Em um título CDB (Certificado de Depósito Bancário) com 100% da taxa CDI, considerando a dedução do IR de 22,5%, o acréscimo em 30 dias giraria em torno de R$ 260,5 mil (0,74%).





Outras loterias

Além dos R$ 35 milhões da Mega-Sena, a Caixa sorteia os concursos de Lotofácil, Quina, Timemania, Dupla-Sena e Dia de Sorte. Confira os detalhes abaixo:



Lotofácil 2558 - R$ 4 milhões: o apostador precisa acertar 15 números de 01 a 25 para ficar com o prêmio máximo. É permitido anotar até 20 dezenas no bilhete. Valores: R$ 2,50 (15), R$ 40,00 (16), R$ 340,00 (17), R$ 2.040,00 (18), R$ 9.690,00 (19), R$ 38.760,00 (20).



Quina 5883 - R$ 1,3 milhão: ganha o prêmio aquele que cravar cinco dezenas de 01 a 80. O jogador pode registrar de 5 a 15 números no cartão. Valores: R$ 2,00 (5), R$ 12,00 (6), R$ 42,00 (7), R$ 112,00 (8), R$ 252,00 (9), R$ 504,00 (10), R$ 924,00 (11), R$ 1.584,00 (12), R$ 2.574,00 (13), R$ 4.004,00 (14) e R$ 6.006,00 (15).



Timemania 1801 - R$ 39,5 milhões: o jogador seleciona 10 números de 01 a 80 e torce para que 7 sejam sorteados. Também é preciso anotar o time do coração. Valor único da aposta: R$ 3,00 (10).

Timemania 1801 - R$ 39,5 milhões: o jogador seleciona 10 números de 01 a 80 e torce para que 7 sejam sorteados. Também é preciso anotar o time do coração. Valor único da aposta: R$ 3,00 (10).

Dupla-Sena 2384 - R$ 8,6 milhões: o apostador marca de 6 a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios. Valores: R$ 2,50 (6), R$ 17,50 (7), R$ 70,00 (8), R$ 210,00 (9), R$ 525,00 (10), R$ 1.155,00 (11), R$ 2.310,00 (12), R$ 4.290,00 (13), R$ 7.507,50 (14), R$ 12.512,50 (15).





Dia de Sorte 622 - R$ 600 mil: o jogador tem de cravar sete números de 01 a 31 para embolsar a fortuna. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Valores: R$ 2,00 (7), R$ 16,00 (8), R$ 72,00 (9), R$ 240,00 (10), R$ 660,00 (11), R$ 1.584,00 (12), R$ 3.432,00 (13), R$ 6.864,00 (14), R$ 12.870,00 (15)





Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.903,98 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.



Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor máximo de R$ 1.903,98.