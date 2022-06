A embarcação saiu do Porto de Recife para Fernando de Noronha (foto: Bruno Lima/Divulgação)

Na tarde desta quarta-feira (22/6), uma embarcação chamada "Thais" naufragou a caminho de Fernando de Noronha com 100 toneladas de carga.

Na embarcação, estavam oito tripulantes, três já foram resgatados e os outros cinco permanecem desaparecidos.

A viagem começou às 14h30 da tarde de terça-feira (21), e a previsão era de que a chegada ocorresse por volta das 6h da quinta-feira (23).

Porém, às 16h30 de hoje, a embarcação perdeu sinal com o continente e um equipamento de sinalização apontou problemas.



O Porto do Recife divulgou que cinco viaturas da Marinha seguem procurando a embarcação próximo à Costa do município de Cabedelo, na Paraíba, onde chove muito.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira