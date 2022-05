Chuvas em Pernambuco deixam ao menos 33 mortos no Grande Recife

Chuvas em Pernambuco assolam, sobretudo a Região Metropolitana do Recife (foto: Nando Chiappetta/Arquivo DP)

A Central de Operações da Codecipe recebeu dos municípios o registro de 516 pessoas desalojadas e 249 desabrigadas. Infelizmente, também foi registrada a morte de 33 pessoas no Estado. %u2014 Governo de Pernambuco (@governope) May 28, 2022

As chuvas que assolam Pernambuco nesta semana causaram ao menos 33 mortes. O número foi informado na tarde deste sábado (28/5) pelo governo estadual. Mais cedo, a Defesa Civil local apontou que, apenas hoje, na Região Metropolitana da capital, Recife, houve pelo menos 25 vítimas em virtude dos temporais.Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as chuvas devem seguir pelo menos até a tarde deste domingo (29). Segundo dados das autoridades pernambucanas, há 516 pessoas desalojadas e 249 desabrigados em todo o estado. O risco de inundações e deslizamentos permanece.Apenas no Recife, foram confirmadas as mortes de um homem de 43 anos e de um jovem de 18 anos. Em Camaragibe, cidade próxima à capital, a prefeitura confirmou três óbitos.Na manhã de hoje, 20 municípios da Região Metropolitana registraram precipitações acima de 100 milímetros (mm). Na lista, estão a capital (209 mm), Jaboatão dos Guararapes (215 mm) e São Lourenço da Mata (200,2 mm). Em Itapissuma, a precipitação chegou a 318 mm.Mais cedo, o aeroporto recifense precisou ser fechado por causa das chuvas. Um muro emergencial foi construído a fim de conter a força das águas.Segundo o prefeito de Recife, João Campos (PSB), as chuvas geraram nível "muito alto" de transtorno. Ele mencionou a crise ocorrida em 2010, quando mais de 80 mil pessoas ficaram desabrigadas durante uma série de temporais."A prioridade é salvar vidas", disse Campos, em entrevista à "GloboNews". "As 32 famílias em áreas de risco devem procurar abrigo em casas de familiares e amigos, nas 14 escolas municipais ou em abrigos da prefeitura. Vamos prover tudo que for necessário para garantir a segurança deles, o direito ao abrigamento e à alimentação", afirmou.