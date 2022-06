Ratanabá: como a cidade fake na Amazônia virou assunto mais falado na web

Ratanabá seria uma cidade secreta na Amazônia brasileira. Especialistas descartam a possibilidade (foto: Freepik)

Uma suposta civilização antiga, de 450 milhões de anos, se tornou o destaque das redes sociais. Ratanabá foi alvo de diversas teorias da conspiração, especialmente de grupos antivacinas e terraplanistas e gera memes.

De acordo com os internautas, o suposto império submerso na Amazônia brasileira, chamado Ratanabá, é uma 'cidade perdida' de 450 milhões de anos, com dimensões maiores que ‘a grande São Paulo’. Chamada de ‘capital do mundo’, a cidade esconderia ‘muita riqueza, como esculturas de ouro e tecnologias avançadas de nossos ancestrais". Nas redes sociais, a descoberta é crediatado ao instituto chamado Dakila Pesquisas, liderado pelo terraplanista Urandir Fernandes Oliveira.

Algumas teorias da conspiração foram além e disseram que a descoberta ajudaria a explicar "o verdadeiro interesse de dezenas de homens poderosos na Amazônia" e até o desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira.

Seja no Twitter ou no tik tok, a tal cidade ganhou notoriedade, virou meme e foi largamente compartilhada por centenas de usuários, entre eles, Mário Frias, ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro. Coincidentemente, o assunto se espalhou na mesma semana que a Amazônia ganhava repercussão mundial com o desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira.

Veja alguns memes: