Aluna denuncia ter sido filmada em banheiro de universidade

(foto: Reprodução/Câmera de segurança)

Uma estudante de serviço social da Universidade de Brasília (UnB) relatou ter sido filmada e fotografada enquanto usava um dos banheiros do Instituto de Ciências e Comunicação (ICC) da Universidade de Brasília (UnB), na noite desta terça-feira (7/6). O relato foi publicado na página do Instagram do Centro Acadêmico de Serviço Social (Caseso).









"Fiquei pasma e quando vi o celular sobre o box fiquei sem reação. Gritei: Ei, o que é isso!? Ao sair do box, eu não tinha nem fechado o zíper da minha calça direito e o pervertido já estava longe", relata.





A estudante ainda diz que não foi bem atendida pelos seguranças da universidade e os dados dela só foram registrados depois que um professor a acompanhou. "Eu estava em prantos! Que situação horrorosa e humilhante! Que lugar é esse onde não se pode nem usar o banheiro com segurança?", afirma. Após o ocorrido, a estudante ainda conta que não conseguiu mais assistir aula e teve que ir embora.



(foto: Reprodução/Instagram)





Em nota, a UnB informou que está apurando o ocorrido e que as imagens das câmeras de segurança da universidade serão entregues para investigação da Polícia Civil ainda nesta quarta. "A UnB repudia qualquer tipo de violência e reitera seu compromisso com a defesa dos direitos humanos. A Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária (DASU) já está em contato com a estudante para realizar o acolhimento necessário", diz a nota.



(foto: Reprodução/Instagram)





A instituição ainda disse que vem aprimorando a segurança nos campi, com medidas "como a instalação de mais de 550 câmeras de monitoramento, troca de lâmpadas e o estabelecimento de protocolos para lidar com situações de assédio. Também procura trabalhar a conscientização da comunidade acadêmica, com debates e cursos sobre o combate e a prevenção à violência contra a mulher e a outros grupos vulneráveis."

Volta às aulas

A UnB retomou as aulas nesta segunda-feira (6/6). Após dois anos de aulas remotas, a universidade voltou a ter aulas presenciais pela primeira vez após a pandemia. Não está sendo obrigatório o uso de máscara de proteção na instituição ou a apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19, mas a UnB ainda incentiva as medidas. O retorno em meio ao aumento de casos da covid-19, foi definido no final de março, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe).