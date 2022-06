Polícia Civil prende suspeitos de furto a apartamento de Carlinhos Maia

No dia 29 de maio o apartamento de Carlinhos Maia foi arrombado e furtado em Maceió, capital de Alagoas (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Civil de Alagoas prendeu nesta terça-feira (7/6) suspeitos do furto do apartamento do humorista e influenciador digital Carlinhos Maia , localizado em Macéio. A informação foi confirmada pela assessoria da corporação nesta manhã.