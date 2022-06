Lotofácil 2538, Quina 5870, Lotomania 2321: resultados das loterias (3/6)

Lotofácil foi uma das loterias sorteadas nesta sexta-feira (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa sorteou nesta sexta-feira (3/6) os prêmios das loterias Quina, Lotofácil, Lotomania e Super Sete. O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP).





Quina 5870

Para ganhar o prêmio máximo da Quina 5870, estipulado em R$ 722.541,30, o apostador precisa acertar sozinho cinco números de 01 a 80.



Confira as dezenas: 09 - 19 - 63 - 66 - 71





Lotofácil 2538





Para ganhar o prêmio máximo da Lotofácil 2538, estimado em R$ 1,5 milhão, o apostador precisa acertar sozinho 15 números de 01 a 25.



Confira as dezenas: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 13 - 14 - 16 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25

Lotomania 2321

Para ganhar o prêmio máximo da Lotomania 2321 , estimado em R$ 764.964,98, o apostador precisa acertar sozinho 20 números de 01 a 100.



Confira as dezenas: 03 - 09 - 18 - 19 - 29 - 36 - 39 - 50 - 60 - 62 - 68 - 71 - 75 - 76 - 78 - 81 - 87 - 88 - 89 - 91



Super Sete 252

Para ganhar o prêmio máximo do Super Sete 252, estimado em R$ 2,5 milhões, o apostador precisa acertar uma dezena (de 0 a 9) em cada uma das sete colunas.



Confira as dezenas:



1ª coluna: 0

2ª coluna: 4

3ª coluna: 7

4ª coluna: 0

5ª coluna: 7

6ª coluna: 5

7ª coluna: 4