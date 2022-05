Lotofácil 2532, Lotomania 2318, Quina 5864: resultado das loterias (27/5)

Para ganhar o prêmio máximo da Lotofácil 2532, estipulado em R$ 1,5 milhão, o apostador precisa acertar sozinho 15 números de 01 a 25.

Para ganhar o prêmio máximo da Lotomania 2318, estipulado em R$ 10,5 milhões, o apostador precisa acertar sozinho 20 números entre 50 escolhidos de 01 a 100.

Para ganhar o prêmio máximo do Super Sete 249, estipulado em R$ 2,1 milhões, o apostador precisa acertar sozinho um número (de 0 a 9) em cada uma das sete colunas.

A Caixa sorteia nesta quinta-feira (27/5) os prêmios da Lotofácil, Lotomania, Quina e Super Sete. O evento acontece às 20h no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP).A transmissão do sorteio terá início às 19h45 (assista abaixo). Opublicará os resultados dos concursos em tempo real - basta atualizar a página.Confira as dezenas:Confira as dezenas:Para ganhar o prêmio máximo da Quina 5864, estipulado em R$ 6 milhões, o apostador precisa acertar sozinho cinco números de 01 a 80.Confira as dezenas:Números sorteados:1ª coluna:2ª coluna:3ª coluna: