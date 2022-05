Policiais envolvidos em abordagem violenta com morte são afastados

Genivaldo foi imobilizado e preso dentro de viatura policial (foto: Reprodução/Redes Sociais) A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nessa quinta-feira (26/5) que os agentes envolvidos na abordagem violenta de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, foram afastados das atividades de policiamento. O caso aconteceu na cidade de Umbaúba, em Sergipe, na última quarta-feira.





Conforme o órgão, foi instaurado um processo disciplinar para esclarecer os fatos. "A Polícia Rodoviária Federal informa que está comprometida com a apuração inequívoca das circunstâncias relativas à ocorrência no estado de Sergipe, colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação", informou a PRF, por nota.

O caso









"Foram empregados (sic) técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para sua contenção e o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Umbaúba", afirmaram.