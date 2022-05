Lotofácil 2531, Quina 5863, Timemania 1788: resultado das loterias (26/5)

Timemania vai pagar R$ 23,5 milhões para quem acertar sete números (foto: Caixa/Divulgação)

Quina 5863





Lotofácil 2531

A Caixa sorteia nesta quinta-feira (26/5), às 20h, os prêmios da Quina, Lotofácil, Timemania, Dupla-Sena e Dia de Sorte. O evento acontece no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP).informará os resultados em tempo real (basta atualizar a página).Acompanhe abaixo a transmissão ao vivo a partir das 19h45.O concurso 5863 da Quina vai pagar R$ 5 milhões para quem acertar os cinco números sorteados de 01 a 80.Confira as dezenas:O concurso 2531 da Lotofácil vai premiar com R$ 9 milhões quem acertar as 15 dezenas sorteadas de 01 a 25.Confira as dezenas:

Timemania 1788





O concurso 1788 da Timemania vai pagar R$ 23,5 milhões para quem cravar sete números dos dez escolhidos de 01 a 80 no sorteio.



Confira as dezenas: 06 - 08 - 15 - 26 - 41 - 44 - 74



Time do coração: Caxias/RS

Dupla-Sena 2370





Dia de Sorte 609





O concurso 2370 distribuirá R$ 3,6 milhões a quem acertar as seis dezenas, de 01 a 50, em dois sorteios.Confira as dezenas:1º sorteio:2º sorteio:O concurso 609 vai pagar R$ 900 mil para quem acertar sete números de 01 a 31.



Confira as dezenas: 02 - 04 - 09 - 11 - 19 - 30 - 31



Mês da sorte: 05 (maio)