Médica reclama de paciente com infecção urinária e gera revolta nas redes

A suposta médica privou as redes sociais (foto: Reprodução Redes Sociais)

"Tem que ser muito filho de uma p* para parar no Pronto Socorro à 1 hora da manhã por conta de uma infecção urinária", escreveu o perfil “Mari Lima”.





O comentário viralizou por outro perfil, que tirou uma captura de tela da publicação de Mari e postou com a seguinte legenda: “Daí você passa mal, vai para o hospital e sua médica é essa daqui”, disse.

Nos comentários da publicação, outros internautas descobriram o perfil no Instagram da suposta médica e o que seria o registro no Conselho Federal de Medicina.

Ainda conforme os "detetives da internet", a suposta médica se formou em uma faculdade particular em Porto Velho, no estado da Rondonia.

Que pena que você se formou e pegou seu CRM há menos de um ano e já pode perdê-lo graças as coisas que você fala aqui. Poxa que triste! pic.twitter.com/Ox0mcUJ3ny %u2014 Isabelle. (@lisfontela) May 22, 2022 É sim, formada na São Lucas Educacional pic.twitter.com/JY1uem2uhS %u2014 Isabelle. (@lisfontela) May 22, 2022

Outro usuário do Twitter expôs outros comentários da suposta médica no Twitter, como uma publicação em que reclama de gestantes e de pacientes na UPA durante o fim de semana.

Medicina por amor pic.twitter.com/8Z7k6VMnVy %u2014 Jamelindo de Fátima (@vascaindio) May 22, 2022



A publicação da captura de tela conta com mais de 218 mil curtidas e 20 mil comentários, a maioria criticando a suposta médica.

dai vc passa mal vai pro hospital e sua medica eh essa aqui kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/ERHUc1vGAC %u2014 MARWA (@mahagess) May 22, 2022

Os perfis no Instagram e no Twitter da autora estão no modo privado, abertos apenas para seguidores dela.





Críticas

Os comentários na publicação original se dividiram em três grupos: os perfis que criticaram a dona da postagem por expor a suposta médica, relatos de pacientes que não tiveram bons atendimentos nos hospitais e críticas à suposta profissional.

Tem que ser muito FILHA DE UMA PUTA mesmo pra twitar esse tipo de absurdo. Mas então @a_marilima, pq você fez medicina se não gosta de atender pacientes no plantão? Ah, já sei! no público paga melhor, né? pic.twitter.com/x4bkKsa0Nw %u2014 Rapha (@raphael_c_a) May 23, 2022 " Medicina por amor " tá bom, vou fingir que acredito dona @a_marilima. https://t.co/jofJdObiQr %u2014 Talisson %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@Talisson23Silva) May 23, 2022 Ué, e se for urgente? Se eu considero urgente eu vou, a médica tá lá pra atender e se não quer fica em casa e deixa o plantão pra outro



Ou você acha que gente não morre por infecção urinária? Sem contar que a infecção pode ser indicativo se algo muito mais grave %u2014 Amora (@_camilamsm) May 23, 2022 Gente, quando for passar mal lembrem, somente das 8h às 18h, pra não atrapalhar a %u201Cmédica por amor%u201D @a_marilima %uD83D%uDC47%uD83C%uDFFC https://t.co/ZP9deafViz %u2014 pqpPandora (@PqpPandora) May 23, 2022

Denúncia

Além das críticas na rede social, outros perfis denunciaram a suposta médica para o Conselho Federal de Medicina por "violação do Código de Ética Médica".

O Twitter foi tomado por uma discussão sobre ética na medicina neste domingo (23/5), por causa de uma postagem polêmica de uma suposta médica. A profissional reclamou, em seu perfil aberto na rede social, de um paciente com infecção urinária que precisou ser atendido no fim de semana.