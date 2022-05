Índia Guajajara e cientista brasileiro entre os 100 mais influentes da Time

Sonia Guajajara foi escolhida por conta do seu trabalho e ativismo em defesa dos direitos dos povos indígenas (foto: AFP/Yasuyoshi Chiba) A revista norte-americana Time elegeu a líder indígena Sonia Guajajara e o cientista Tulio de Oliveira entre as 100 pessoas mais influentes do mundo em 2022. A lista foi divulgada nesta segunda-feira (23/5).





Os dois foram eleitos na categoria Pioneiros. Sonia Guajajara foi escolhida por conta do seu trabalho e ativismo em defesa dos direitos dos povos indígenas, e Tulio Oliveira, que vive na África do Sul, em função do trabalho que realizou para a identificação da variante ômicron do coronavírus, sequenciada no país africano.





O pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSol- SP) assinou o texto de apresentação da coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) na publicação. "Desde cedo ela lutou contra as forças que têm tentado exterminar sua comunidade por mais de 500 anos", escreveu. “Sonia segue resistindo: contra o machismo, como uma mulher feminista; contra o massacre dos povos indígenas, como uma ativista; e contra o neoliberalismo, como uma socialista”, diz em outro trecho.





Guajajara lançou a pré-candidatura para deputada federal pelo estado de São Paulo pelo PSOL. Boulos destacou ainda a oposição da líder indígena ao governo Bolsonaro, seu ativismo em torno da emergência climática e as denúncias feitas por ela sobre a negligência dos direitos indígenas durante a pandemia da covid-19. “Ela é uma inspiração, não apenas para mim, mas para milhões de brasileiros que sonham com um país que debata seu passado e finalmente acolha o futuro.”

No Twitter e nas redes sociais, Guajajara comentou sua escolha pela revista. “É um reconhecimento da luta indígena global, que é coletiva e defende o futuro de toda a humanidade”, escreveu.

O reconhecimento da Revista Time que me elege entre as 100 personalidades mais influentes de todo o mundo é um reconhecimento da luta indígena global, que é coletiva e defende o futuro de toda a humanidade.



"Por um Brasil melhor"

O cientista Tulio de Oliveira disse ser uma grande honra figurar na lista ao lado de Guajajara. “Vamos trabalhar para um Brasil melhor, que respeite a ciência, a vida, a população indígena e a natureza”, escreveu o cientista.

É uma enorme honra está com uma Líder e ativista indígena, Sonia Guajajara, na lista dos 100 mais influentes da revista Time.

Vamos trabalhar para um Brasil melhor que respeite a ciência, a vida, a população indígena e a natureza.