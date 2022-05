Justiça mantém prisão da mulher que envenenou e matou e enteada no Rio

Cíntia Mariano Dias Cabral é acusada de matar a enteada e envenenar um segundo enteado na zona oeste do Rio de Janeiro (foto: Reprodução/redes sociais)

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu manter a prisão de Cíntia Mariano Dias Cabral, acusada de matar a enteada e envenenar um segundo enteado na zona oeste do Rio de Janeiro, de acordo com informações da GloboNews.