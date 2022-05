Mega-Sena: concurso 2483 vai pagar R$ 53 milhões hoje; aposte!

Movimento em casa lotérica de BH (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

A Mega-Sena acumulada pagará, neste sábado (21/5), um prêmio de R$ 53 milhões. O sorteio do concurso nº 2483 está marcado para as 20h e será transmitido ao vivo nas redes sociais da Caixa Econômica Federal.Quem quiser concorrer ao prêmio milionário deve procurar uma lotérica credenciada até as 19h. As apostas também podem ser feitas pela internet, até o mesmo horário, no endereço www.loteriasonline.caixa.gov.br.Os números sorteados no último concurso (nº 2482) foram 01, 32, 35, 44, 45 e 57. De acordo com a Caixa, 52 apostadores em todo o país acertaram a quina, com cinco dezenas, e ganharam aproximadamente R$ 82,5 mil cada um.

Além disso, 5.101 apostas venceram a quadra, com prêmio individual em torno de R$ 1,2 mil. Com isso, a Caixa arrecadou cerca de R$ 74,4 milhões com o último concurso.