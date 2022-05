AO VIVO: sorteios da Quina, Lotomania e Lotofácil desta sexta (20/5)

Caixa sorteia Quina, Lotomania e Lotofácil nesta sexta-feira (20/5) (foto: Caixa/Divulgação)

A Caixa sorteia, nesta sexta-feira (20/5), o concurso 5858 da Quina, com prêmio estimado em R$ 700 mil para quem acertar as cinco dezenas. Também acontece o sorteio da Lotomania, concurso 2315, com prêmio acumulado de R$ 7 milhões para quem acertar as 20 dezenas. Já na Lotofácil, o prêmio do concurso 2526 é de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas.

O evento será realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (assista no fim da matéria). Boa sorte!



ACOMPANHE OS SORTEIOS DAS LOTERIAS CAIXA