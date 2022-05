Quina: aposta única leva prêmio de R$ 13,4 milhões

Para o sorteio desta sexta-feira (20), o prêmio previsto é de R$ 700 mil (foto: Divulgação/Loterias Caixa)

Uma aposta de Salvador (BA) acertou as cinco dezenas do concurso 5.857 da Quina , realizado na noite desta quarta-feira (18) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio é de R$ 13.401.605,74.