Quina: ninguém acerta as cinco dezenas e prêmio acumula em R$ 12 milhões

Prêmio estimado para quem acertar as cinco dezenas da Quina é de R$ 11 milhões (foto: Caixa/Divulgação)



Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 5.855 da Quina, realizado na noite desta terça-feira (17).



O prêmio acumulou e o valor previsto para o próximo sorteio, nesta quarta (18), é de R$ 12 milhões.





Veja as dezenas sorteadas: 17 - 22 - 24 - 34 - 36.



As apostas devem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país. Para apostar pela internet, é necessário ser maior de idade, fazer um cadastro no site da Caixa Econômica Federal e preencher o número do cartão de crédito.





Como jogar

São 6 sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h. Basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. O apostador também pode deixar que o sistema escolha os números automaticamente com a opção "Surpresinha".





O preço da aposta com 5 números é de R$ 2. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar. De acordo com a Caixa, a probabilidade de alguém ganhar o prêmio milionário apostando em apenas cinco números é de 1 em 24.040.016.





Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.