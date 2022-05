Quina: Caixa sorteia R$ 5,5 milhões nesta segunda-feira (16/5)

Concurso 5854 da Quina pode pagar R$ 5,5 milhões (foto: Reprodução/Caixa)



A Caixa sorteia nesta segunda-feira (16/5) o concurso 5854 da Quina, que pagará R$ 5,5 milhões a quem acertar os cinco números. O evento é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP). Boa sorte!





As apostas devem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país. Para jogar pela internet , é necessário ser maior de idade, fazer um cadastro no site da Caixa Econômica Federal e preencher o número do cartão de crédito.









Com relação aos bolões, o preço mínimo é de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.





O preço do cartão com 5 números é de R$ 2,00. Quanto mais números marcar, maior o valor a ser desembolsado pela aposta e maiores são as chances de ganhar.





5 números - R$ 2,00

6 números - R$ 12,00

7 números - R$ 42,00

8 números - R$ 112,00

9 números - R$ 252,00

10 números - R$ 504,00

11 números - R$ 924,00

12 números - R$ 1.584,00

13 números - R$ 2.574,00

14 números - R$ 4.004,00

15 números - R$ 6.006,00



Probabilidade



De acordo com a Caixa, a probabilidade de alguém ganhar o prêmio milionário apostando em apenas cinco números é de 1 em 24.040.016. Com 15 números, a chance é de 1 em 8.005.





5 números - 1 em 24.040.016

6 números - 1 em 4.006.669

7 números - 1 em 1.144.763

8 números - 1 em 429.286

9 números - 1 em 190.794

10 números - 1 em 95.396

11 números - 1 em 52.035

12 números - 1 em 30.354

13 números - 1 em 18.679

14 números - 1 em 12.008

15 números - 1 em 8.005





Resgate do prêmio