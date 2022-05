Lotofácil: Caixa sorteia R$ 1,5 milhão nesta segunda-feira (16/5)

A Caixa sorteia, nesta segunda-feira (16/5), o concurso 2522 da Lotofácil. O prêmio está estimado em R$ 1,5 milhão. O evento será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP). Boa sorte!

As apostas devem ser feitas até as 19h (de Brasília) em qualquer lotérica do país. Para jogar pela internet , é necessário ser maior de idade, fazer um cadastro no site da Caixa Econômica Federal e preencher o número do cartão de crédito.A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50, e os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado, às 20h.