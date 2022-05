Lotofácil: 1 aposta leva prêmio de R$ 930 mil

Um apostador acertou as 15 dezenas da Lotofácil, concurso 2519, sorteada na noite desta quinta-feira (12/5) e vai receber R$ 930.965,75. A expectativa é de que o prêmio seja de R$ 4,5 milhões no próximo concurso, marcado para sexta-feira (13/5).

Veja as dezenas sorteadas: 02 - 03 - 04 - 05 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25.

Veja as demais faixas premiadas:

14 acertos: 340 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ R$ 820,17

13 acertos: 13.249 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 25,00

12 acertos: 15.2389apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 10,00

11 acertos: 716.492 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 5,00

As apostas devem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país. Para apostar pela internet, é necessário ser maior de idade, fazer um cadastro no site da Caixa Econômica Federal e preencher o número do cartão de crédito.