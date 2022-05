Padre atropela assaltante que furtou paróquia

Padre atropelou assaltante e fugiu logo em seguida (foto: Divulgação)

Um padre do município de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, teve a prisão decretada após atropelar um assaltante que havia furtado moedas e camisas na Paróquia São Sebastião de Santa Cruz do Rio Pardo.

O religioso Gustavo Trindade dos Santos estava na direção do veículo da igreja e, após atingir o ladrão, fugiu sem prestar socorro.

O assaltante, identificado como Ângelo Marcos dos Santos Nogueira, de 41 anos, está internado em estado grave. A polícia identificou a ação com imagens de câmeras de segurança. O homem foi atingido e arremessado contra um imóvel. Em seguida, o padre deu ré e foi embora.

O suspeito teve a prisão decretada e o padre está foragido. A polícia ainda não localizou o carro utilizado no atropelamento.

Em nota, a Ordem dos Frades Pregadores e a Diocese de Ourinhos, que responde pela Paróquia de São Sebastião de Santa Cruz do Rio do Pardo, afirmou que apura o ocorrido.

Além de tentativa de homicídio, o padre Gustavo Trindade dos Santos pode responder por omissão de socorro.