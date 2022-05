Mulher entra em trabalho de parto e dá à luz em show da banda Metallica

Joice com a equipe que fez o parto no estádio Couto Pereira, em Curitiba (foto: Reprodução/Instagram )

Um fato inusitado aconteceu durante o show da banda Metallica no estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná, na noite desse sábado (7/5). Uma mulher grávida de 39 semanas entrou em trabalho de parto e deu à luz a um menino no meio da apresentação. A tatuadora Joice Figueiró compartilhou o acontecimento em suas redes sociais.





Ela registrava o show quando os vídeos foram interrompidos pela notícia do nascimento do filho Luan.





"Quando que eu iria imaginar que estaria no show do Metallica, de 39 semanas de gestação, e esse menino decide nascer ali mesmo, 3 músicas antes do show acabar, no Couto Pereira, ao som de Enter Sandman?", disse Joice horas depois.





A tatuadora compartilhou uma foto com a equipe que fez o parto e contou como tudo aconteceu.





"Nas duas bandas de abertura, Ego Kill Talent e Greta Van Flet, eu estava de boa. Mas, quando começou o Metallica, as contrações começaram, tudo muito rápido. Quando faltavam umas três músicas, o Jaime chamou os bombeiros", explicou ela, mencionando o marido, que estava com ela no estádio.





"No meio do caminho para o ambulatório, a bolsa estourou. Quando a médica disse que iam me levar de ambulância, já não dava mais tempo. Ele nasceu ali mesmo, no Couto Pereira.”





Joice contou que comprou o ingresso para a apresentação há três anos e que ao verem sua barriga "todos na fila brincaram que o bebê iria nascer no show".



A próxima parada da banda norte-americana em solo brasileiro será em São Paulo, em 10 de maio, no Estádio do Morumbi. Dois dias depois será a vez dos mineiros receberam o show do Metallica, no Mineirão. A apresentação na capital mineira será a última no Brasil.