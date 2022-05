PF diz não ter indícios de crime contra yanomamis; investigações seguem

A corporação ainda informou que destruiu toda infraestrutura de garimpo ilegal na região (foto: Polícia Federal) Em entrevista coletiva ocorrida na manhã desta sexta-feira (6/5), o delegado da Polícia Federal Daniel Pinheiro Leite afirmou que as denúncias dos yanomamis sobre o estupro seguido de morte de uma menina indígena, ocorrido na semana passada em Roraima “originaram de um vídeo institucional de uma ONG”.

Pela conclusão da PF, está comprovado que a denúncia não condiz com os fatos, mas continuarão investigando. “As diligências da área yanomami foram realizadas com a mesma presteza e responsabilidade com que são apuradas quaisquer denúncias encaminhadas à corporação”, escreveram.

Sobre o sumiço dos indígenas, a PF também constatou que nove moram no local e seis foram interrogados presencialmente. Outros três foram encaminhados para Boa Vista (RR) para tratamento de saúde.

A corporação ainda informou que destruiu toda infraestrutura de garimpo ilegal na região, e que as informações foram divulgadas em “caráter excepcional” haja vista o interesse da sociedade sobre o tema.