Jovem leva choque de peixe-elétrico e fica com parte do corpo paralisado

Jovem foi atacado em um rua alagada pelas fortes chuvas que atingem a região em Laranjal do Jari, na sexta-feira (29/4) (foto: Twitter/ reprodução)

Um jovem de 18 anos ficou com parte do corpo paralisado após ser atacado por um poraquê, uma das espécies de peixe-elétrico da Amazônia, no Amapá. Lucas Rocha Oliveira foi atacado em um rua alagada pelas fortes chuvas que atingem a região em Laranjal do Jari, na sexta-feira (29/4).





Lucas foi internado no Hospital Estadual de Laranjal do Jari e encaminhado, nesta terça-feira (3/5), para atendimento neurológico no Hospital de Emergências da capital Macapá. Apesar de estar com quadro estável, segundo a unidade de saúde, o jovem apresenta uma condição chamada hemiplegia, uma paralisia cerebral que atinge um lado do corpo.

Peixe-elétrico

O poraquê pode chegar a ter 2,5 metros de comprimento e pode atingir uma tensão de 650 a 860 volts.





Em 2019, duas novas espécies do animal foram descobertas no Brasil. Uma delas têm a capacidade de atingir 860 volts, a maior voltagem já registrada em um animal.





Apesar da alta voltagem, o peixe não é letal para o ser humano, a não ser que ataque em bando. Isso porque, a espécie não gera correntes contínuas, como uma tomada.





Chuvas

Laranjal do Jari decretou situação de emergência devido às fortes chuvas que atingem o município. No fim de abril, o Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania e da Secretaria Nacional de Assistência Social visitou os municípios atingidos pelos efeitos das fortes chuvas que atingiu o Amapá nos últimos dias e que causou a cheia do Rio Jari.