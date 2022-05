Ninguém ganhou: Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 60 milhões

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 60 milhões nesta quarta-feira (foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.477 da Mega-Sena, realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, na noite deste sábado (30/4). O prêmio de R$ 49.142.626,01 acumulou.

As dezenas sorteadas foram: 20 - 33 - 37 - 38 - 49 - 50





O próximo sorteio será nesta quarta-feira (4/5), com prêmio estimado em R$ 60 milhões.





As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.





A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.