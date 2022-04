Repórter da TV Globo esfaqueado volta para UTI: 'Picos fortes de febre'

Repórter da TV Globo, Gabriel Luiz foi esfaqueado no Distrito Federal (foto: Instagram/Reprodução)

O jornalista da TV Globo Gabriel Luiz, 28 anos, esfaqueado na noite de 14 de abril, voltou para a O jornalista da TV Globo Gabriel Luiz, 28 anos, esfaqueado na noite de 14 de abril, voltou para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília , no Lago Sul, na tarde desta sexta-feira (29/4). O motivo, segundo o próprio jornalista, se deve a "picos fortes de febre, com calafrio", como disse na conta pessoal em uma rede social.

Em outro trecho da publicação, o editor do DF1 afirma que a enfermidade mostra uma reação do corpo. "Para ser acompanhado mais de perto e mais rápido, a decisão foi a de voltar temporariamente para a UTI", informa o jornalista. Gabriel acrescenta que deve retornar em breve para o quarto onde estava, mas apenas quando a equipe médica achar que o estado de saúde dele está sob controle. Confira, abaixo, a publicação do repórter.





No texto, ele agradece o carinho, a torcida e as orações de todo mundo. "Vocês não imaginam o tanto que isso faz a diferença! E fico sem palavras com tanto de gente que me quer bem", alegra-se. Gabriel confessa que cada dia no hospital tem sido um desafio diferente. "Há dias de batalha e de descanso", complementa.





"Estou nas mãos dos melhores e, com base no que os médicos me relatam, estou confiante de que a minha saída tá agora bem mais perto do que longe", diz, esperançoso. Gabriel afirma que tem voltado pouco a pouco à rotina de antes das agressões, "andando sozinho normalmente, lendo, cantando, jogando dominó e caprichando nos trocadilhos ruins", relata.





Ao fim da publicação, o jornalista brinca que o foco de hoje é a janta de pizza marguerita. "Quer coisa melhor? Obrigado a todos, e nos vemos em breve!", conclui.