Mulher negra resgatada teme segurar mão de repórter branca

(foto: Reprodução/Globo Bahia)





O trecho de uma reportagem do telejornal "Bahia Meio-Dia" viralizou nas redes sociais após Madalena Silva, uma mulher negra resgatada de trabalho análogo à escravidão, confessar à repórter Adriana Oliveira que temia pegar em sua mão por ela ser uma mulher branca.





Aos prantos, Madalena hesita com a tentativa da repórter de segurar em sua mão, dizendo: “Eu tenho receio de pegar na sua mão branca”. Adriana questiona a entrevistada: “Mas você tem medo de quê?”. Ela responde: “Porque eu vejo a sua mão branca, aí eu pego a minha boto em cima da sua, aí eu acho feio isso”.





Madalena Silva é uma das 13 mulheres que foram resgatadas do trabalho análogo à escravidão na Bahia. A mulher conta que, durante seus últimos 54 anos, dos 62 de vida, ela não recebia salário, era maltratada e sofria com roubos da filha dos ex-patrões. A família chegou a roubar 20 mil de sua aposentadoria além de fazer empréstimos em seu nome.





A história comoveu os internautas, que se emocionaram com as mazelas deixadas pelos anos de violência na vida de Madalena, e com a prevalência do racismo. O apresentador da TV Bahia, Vanderson Nascimento, postou em seu Twitter:



Ainda sem ter palavras para explicar a dor de hoje! Dona Madalena é a cara de um Brasil que existe e muita gente finge que não. Não teremos mais medo.. não aceitaremos que essas histórias sigam se repetindo! uma dor necessária e que precisa ser vista. FERIDA COBERTA NÃO CICATRIZA pic.twitter.com/19APO2RyQq %u2014 Vanderson 11:45 Nascimento (@vanderson_vsn) April 27, 2022



Já a apresentadora Adriana Oliveira compartilhou em suas redes sociais o seguinte relato:

"Estarrecedor. Inacreditável. Inaceitável. Violência brutal. Seria interminável a lista do que fizeram com Dona Madalena. A Bahia ocupa 2 lugar em número de empregadores que submeteram trabalhadores à situações análoga à escravidão. Me senti tão pequena, tão impotente diante da dor de Dona Madalena. Vontade de acolher e nunca mais ter notícia de monstruosidades assim !"





Além do post:



Ainda sem ter palavras para explicar a dor de hoje! Dona Madalena é a cara de um Brasil que existe e muita gente finge que não. Não teremos mais medo.. não aceitaremos que essas histórias sigam se repetindo! uma dor necessária e que precisa ser vista. FERIDA COBERTA NÃO CICATRIZA pic.twitter.com/19APO2RyQq %u2014 Vanderson 11:45 Nascimento (@vanderson_vsn) April 27, 2022 Além do post:

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira