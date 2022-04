Assessora do presidente do INSS interrompe entrevista após pergunta difícil

Entrevista com o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi interrompida por assessora (foto: TV GLOBO/REPRODUÇÃO)

A assessoria do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) interrompeu uma entrevista dada para a TV Globo, nesta quarta-feira (26/4), após uma pergunta "dificil". Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano foi questionado sobre a quantidade de trabalho dos servidores.





No momento da interrupção, a jornalista perguntou se os servidores estavam sobrecarregados. "É verdade ou é possível que os servidores estejam decidindo mais rapidamente por um indeferimento para poder desafogar o trabalho?", questionou.





Em seguida, a entrevista é finalizada. A assessora de Guilherme entra na sala e diz que precisa interromper porque a agenda do presidente do INSS estava cheia.





A repórter chega a questionar se a conversa acabou pela pergunta difícil e a assessora diz que Guilherme já havia deixado a sala.





Nas imagens, porém, é possível ver que Guilherme ainda estava ao lado da assessora, na entrevista por videochamada.





No início do mês, o governo federal nomeou Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano para exercer o cargo de presidente do INSS. Ele já estava no órgão como diretor e presidente substituto e assumiu o comando no lugar de José Carlos Oliveira, que passou a ser ministro do Trabalho e Previdência, em substituição a Onyx Lorenzoni.





Onyx deixou o governo federal para concorrer a governador do Estado do Rio Grande do Sul em outubro.