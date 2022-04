Bailarino do Grupo Corpo conta como foi participar do desfile da Beija-Flor

A comissão de frente da Beija-Flor fazia referência ao movimento 'Black Lives Matter' (foto: Thiago Lara/Divulgação )

Um dos maiores bailarinos do Grupo Corpo, Rui Moreira Santos, compartilhou em uma publicação no Facebook, neste domingo (24/4), como foi participar da comissão de frente do desfile da Beija-Flor. A escola foi a última a desfilar na Marquês de Sapucaí na madrugada de sábado (23/4) . Com o enredo "Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor", a agremiação de Nilópolis exaltou a luta, o trabalho, a fé e as artes dos negros na história e na origem da própria escola.





"Sinto-me como um elemento que incorporou uma energia que se colocou a serviço da subjetividade, mas também de um ritual de muita potência.” O bailarino disse que sentiu vontade de escrever e compartilhar este sentimento, após escutar o depoimento ‘sensível de Carlinhos Brown’.





O cantor afirmou que nenhum carnavalesco fez por si os enredos - “quem fez o enredo esse ano foram os Orixás. Os orixás escolherem o xirè para vir para a avenida(...) Desde 1980, 1984, eu nunca vi algo tão sincronizado, ou seja, a reafricanização se impõe diante das adversidades”, disse Brown.





Rui Moreira Santos contou ainda que na concentração, pouco antes do desfile começar, ele presenciou um arrastão de crianças e jovens adolescentes roubando os carros que passavam. “Ao meu ver isso é um dos resultados, uma consequência das mazelas sociais que assolam o país.”









“Pela dedicação dos componentes das escolas de samba, pelos sons dos tambores, pelo entoar coletivo de cantos, reafirmo que este evento é algo muito sério e muito maior do que nossa visão alcança.”





O bailarino termina o depoimento agradecendo aos integrantes da escola de samba por ter vivido este momento. “Essa voz e todo este desfile engrossa o coro e explicita que o Brasil é um país Negro! Composto por negros de muitas tonalidades de pele. Da pele mais branca à pele preta mais retinta #somostodosnegros. Se liguem nisso!”