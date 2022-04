Pai e filha emocionam sambódromo com dueto em samba da Tijuca

Wantuir e Wic Tavares, intérpretes oficiais da escola, foram ovacionados pelo público (foto: Guilherme Peixoto/ EM/ D.A Press) Rio de Janeiro - O desfile da Unidos da Tijuca, na madrugada deste domingo (24;4), na Marquês de Sapucaí, foi conduzido por vozes de uma mesma família. Isso porque os intérpretes oficiais da escola, Wantuir e Wictória Tavares, a Wic, são pai e filha. O dueto levantou o público do sambódromo e, tão logo começou a cantar, a moça foi ovacionada. - O desfile da Unidos da Tijuca, na madrugada deste domingo (24;4), na Marquês de Sapucaí, foi conduzido por vozes de uma mesma família. Isso porque os intérpretes oficiais da escola, Wantuir e Wictória Tavares, a Wic, são pai e filha. O dueto levantou o público do sambódromo e, tão logo começou a cantar, a moça foi ovacionada.









Wic e Wantuir cantam juntos há pelo menos uma década. Experiente puxador do carnaval carioca, ele costumava levar a filha para compor o coral de apoio. Neste ano, porém, ela foi promovida ao posto de primeira voz. O pai comemorou a parceria.





"Tudo em família é mais confortável e jeitoso", disse, ao Estado de Minas.





A dupla de cantores da Tijuca veio vestida a caráter e entrou no espírito indígena. Wantuir, inclusive, se encheu de adereços indígenas. Ele utilizou acessórios fornecidos por habitantes da aldeia Maracanã, localizada na capital fluminense.





"Fui buscar com eles para pegar a energia que trazem da terra e das nossas florestas", explicou o puxador, devoto de Nossa Senhora Aparecida.





Os estilos de Wantuir e Wic são complementares. Ele tem voz rouca e grave; ela, por sua vez, conseguiu dar emoção aos trechos dolentes da canção tijucana.





Apenas duas mulheres no microfone principal

Das doze escolas que desfilaram na Sapucaí entre sexta e hoje, apenas duas têm mulheres fazendo a primeira voz. Além da Tijuca, há o Paraíso do Tuiuti. Grazzi Brasil, a escolhida, já canta há quatro anos no sambódromo do Rio. Em 2018, ela ganhou notoriedade ao defender o samba "Meu Deus, meu Deus! Está extinta a escravidão".









"Sou muito feliz por ser uma das poucas mulheres [no posto de intérprete oficial}, mas a gente sabe que tem muita mulher boa, com competência para estar à frente de um carro de som", frisou. "Para a mulher, a oportunidade é demorada", completou.

Grazzi afirmou carregar consigo grande responsabilidade.