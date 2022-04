Do cinema à avenida: Paraíso do Tuiuti leva o Pantera Negra para a Sapucaí

Paraíso do Tuiuti prestou uma bomenagem ao Pantera Negra (foto: Guilherme Peixoto/EM/D.A Press )

O Paraíso do Tuiuti, primeira escola de samba a desfilar no Rio de Janeiro (RJ) na noite deste sábado (23/4), prestou uma homenagem ao Pantera Negra, personagem eternizado por Chadwick Boseman nos cinemas. A ideia foi do carnavalesco Paulo Barros.

A agremiação levou ao sambódromo da Marques de Sapucaí histórias de luta e resistência do povo negro. Um dos carros alegóricos foi batizado de "Wakanda - O Reino do Pantera Negra".

O carro em homenagem ao personagem tinha vários Panteras. Em uma espécie de gangorra, eles tentavam "tocar o céu".

Leia também: Iza brilha como rainha de bateria na Imperatriz e levanta a Sapucaí

Ao Estado de Minas, Paulo explicou que a ideia foi relacionar grandes figuras da cultura negra aos santos das religiões de matriz africana.

"O Pantera, de Chadwick Boseman, foi um personagem que, por suas características, atribuímos a um orixá", disse.

No desfile, Pantera remeteu ao orixá Oxaguiã, considerado o criador do universo.

Boseman morreu em agosto de 2020, aos 43 anos. Ele foi vítima de um câncer de cólon.

Time de canto tem cantora no comando

Em um mundo onde os homens predominam como os responsáveis pela parte musical das apresentações, Grazzi Brasil faz história. Pelo quarto carnaval seguido, ela é a intérprete oficial de uma escola.

Quando começou a cantar o samba deste ano, em tom dolente, ela arrancou aplausos do público.

É muita responsabilidade muito grande. Sou muito feliz por ser uma das poucas mulheres [a ser intérprete oficial], mas a gente sabe que tem muita mulher boa, com competência para estar à frente de um carro de som. Para a mulher, a oportunidade é demorada", disse.

Ela cantou, ao lado de Celsinho Mody, uma letra assinada por Moacyr Luz, famoso compositor de samba e MPB, com contribuições para artistas como Zeca Pagodinho.