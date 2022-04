AO VIVO: acompanhe o sorteio da Mega-Sena de R$ 3 milhões

O evento é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (foto: Caixa/Reprodução) A Caixa sorteia, nesta quarta-feira (20/4), o concurso 2473 da Mega-Sena. A previsão é de que o prêmio seja de R$ 3 milhões. O evento é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Boa Sorte!





Como jogar





Para receber o prêmio, o ganhador pode optar por ir a uma casa lotérica, portando comprovante da aposta e número de resgate (em memória), gerado no portal Loterias Caixa, com validade de 24h. Apostas realizadas no portal ou pelo aplicativo também podem ser recebidas em qualquer agência Caixa, para valores líquidos de até R$1.332,78 (ou R$ 1.903,98 bruto).