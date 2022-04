Ator Silvero Pereira, do filme 'Bacurau', sofre acidente de carro no Ceará

Apesar do susto, ninguém ficou ferido no acidente (foto: Instagram/Reprodução)

Silvero Pereira, ator do filme Bacurau, sofreu um acidente de carro, neste domingo (17/04), em uma rodovia do Ceará. Apesar do susto, ele e dois amigos que estavam no veículo não tiveram ferimentos.

O carro do ator deslizou em um barranco após fazer uma curva acentuada e invadir o acostamento. A guarda municipa atendeu a ocorrência do acidente e todos os integrantes conseguiram sair do veículo.

Pelo Instagram, Silvero tranquilizou os fãs e compartilhou que, apesar do susto, ninguém se feriu. “Estávamos em três pessoas, todas com cintos de segurança, nenhum ferimento leve ou grave”.

(foto: Instagram/Reprodução)

O seguro do carro do ator foi acionado e todas as providências foram tomadas. O acidente aconteceu na CE-166, entre os municípios de Senador Pompeu e Piquet Carneiro, no interior do Ceará.

Atualmente, Silvero interpreta Zacquieu, na novela “Pantanal”, da TV Globo.