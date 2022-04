Supermercado é assaltado e saqueado no Rio; veja os vídeos

Com a invasão, prateleiras e gôndolas ficaram destruídas (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um supermercado foi assaltado e saqueado, na noite desse sábado (16), em Inhaúma, na Zona Norte do Rio, perto do Complexo do Alemão. Não há informações de presos até agora.





Através das redes sociais, moradores da região relatam que o supermercado teria sido saqueado em uma ação coordenada. Vídeos mostram pessoas correndo para fora do estabelecimento no momento da confusão levando carrinhos de supermercado repletos de mercadorias.

Outros registros exibem as prateleiras do mercado reviradas e esvaziadas, com produtos jogados pelo o chão. Um caixa eletrônico também foi roubado. "Caixa eletrônico roubado, olha isso. Eu nunca vi isso, roubaram tudo", diz um funcionário do local.