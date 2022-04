Ex-BBB Rodrigo Mussi está com 'força nos pulmões', diz família

Na manhã de hoje foi feita uma ressonância magnética e 'tudo indica' que a medula não foi afetada (foto: Reprodução)

O ex-BBB Rodrigo Mussi já consegue respirar sozinho, mas ainda segue intubado, de acordo com informações de familiares divulgada nesta sexta-feira (8/4).

"Rod está com forças nos pulmões. Ou seja, já está respirando 'sozinho', sendo que o respirador está funcionando apenas como suporte no momento", afirmou o irmão Diogo Mussi nas redes sociais.

Ainda conforme a família, na manhã de hoje f oi feita uma ressonância magnética e "tudo indica" que a medula não foi afetada.

"Rod está estável, dobrando e esticando as pernas e braços, conforme vai despertando. O menino é ansioso, por isso, seu despertar deve ser mais lento", disse o irmão.

Nessa quinta-feira, o influenciador passou por mais uma cirurgia para remoção da "gaiola" que envolvia sua perna direita e também para a colocação de uma haste no osso.

Desde o acidente de carro sofrido na Marginal Pinheiros, em São Paulo, na madrugada do último dia 31 de março, Rodrigo já passou por três cirurgias.

Acidente

O motorista do carro em que estava Rodrigo Mussi, Kaique Faustino Reis, de 24 anos, admitiu à polícia que dormiu antes de bater o automóvel na traseira do caminhão que seguia em direção a um acesso à Marginal Pinheiros. Ele também afirmou que pediu ao ex-BBB que colocasse o cinto de segurança no banco traseiro, mas que ele preferiu não utilizá-lo.

O caso segue em investigação.