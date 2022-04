Um supermercado está pegando fogo em Vitória da Conquista, na Bahia, na Rodovia Santos Dumont, BR-116.





A fumaça densa e escura chama a atenção de quem passa pela região do Atacadão. O trânsito está lento no local.O 7º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionado para combater as chamas.

De acordo com o Mídia Bahia, veículo local, o fogo começou por volta de 8h da manhã no depósito do supermercado Atacadão e rapidamente se espalhou pela loja.



Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia declarou: "Três viaturas estão combatendo o incêndio num supermercado no bairro Conceição 2. Não há vítimas e a causa do incêndio ainda é desconhecida."

O fogo começou por volta das 8h30min desta sexta-feira (8) (foto: Reprodução/Blog do Anderson)

