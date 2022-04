Mega-Sena: ninguém acerta os seis números e prêmio vai a R$ 45 milhões

A quadra teve 2.246 apostas ganhadoras (foto: Caixa/Reprodução) Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena, sorteada na noite desta quarta-feira (6/4). De acordo com a Caixa, os números do concurso 2469 foram: 05 - 28 - 30 - 38 - 52 - 55. A expectativa é de que o prêmio seja de R$ 45 milhões no próximo sorteio, marcado para sábado (9/4).

A quina teve 34 apostas vencedoras, cada uma delas receberá R$ 60.884,93. A quadra teve 2.246 apostas ganhadoras, os apostadores vão receber R$ 1.316,68 cada.

Como jogar





Para receber o prêmio, o ganhador pode optar por ir a uma casa lotérica, portando comprovante da aposta e número de resgate (em memória), gerado no portal Loterias Caixa, com validade de 24h. Apostas realizadas no portal ou pelo aplicativo também podem ser recebidas em qualquer agência Caixa, para valores líquidos de até R$1.332,78 (ou R$ 1.903,98 bruto).