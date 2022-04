Após confusão, 30 dos 44 ganhadores já resgataram o prêmio da Mega-Sena

As vendas também estão abertas para a Dupla Sena de Páscoa, que será sorteada em 16 de abril (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Depois de ganhar na Mega-Sena e não ir ao trabalho, o grupo de empregados sortudos de Santos foi à Caixa retirar o prêmio de R$ 2,7 milhões cada. Dos 44 vencedores do bolão, que levou sozinho a sena de R$ 122,6 milhões, 30 já foram buscar a bolada. Isso deixa ainda R$ 39 milhões à espera de sortudos e coloca R$ 83,6 milhões para circular. As informações são da Caixa Econômica Federal.

Antes da felicidade, os vencedores do concurso 2468, sorteado no sábado (2/4), tiveram que enfrentar o vazamento de dados pessoais feito por colegas de empresa. Na data do resultado, pessoas que não participaram do bolão premiado se desesperaram e acabaram colocando na internet informações pessoais como telefone e perfis de redes sociais dos novos milionários.





Nova chance



Nesta quarta-feira (6/4), o concurso de número 2469 sorteia R$ 3 milhões às 20h. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pela internet até 19h. Um jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. As vendas também estão abertas para a Dupla Sena de Páscoa, que será sorteada em 16 de abril. O prêmio não acumula e é estimado em R$ 30 milhões.