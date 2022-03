Militar chefe da Funai em MT é preso por arrendamento de áreas indígenas

Coordenador da Funai, Jussielson Gonçalves Silva foi preso pela PF (foto: Facebook/Reprodução)

O coordenador da Fundação Nacional do Índio (Funai) de Ribeirão Cascalheira, no Mato Grosso, o militar inativo da Marinha Jussielson Gonçalves Silva; o sargento da Polícia Militar Gerrard Maxmiliano Rodrigues de Souza; e o ex-PM do Amazonas Enoque Bento de Souza foram presos na Operação Res Capta, deflagrada pela Polícia Federal, nesta quinta-feira (17), contra o arrendamento de terras indígenas para produtores rurais.