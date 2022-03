Boi solto avança em pessoas e causa confusão em avenida de São Paulo

O caso foi registrado no 72ºDP como omissão de cautela na guarda ou condução de animais (foto: Reprodução)





Na última quarta-feira (16/3), um boi da raça Nelore foi visto causando tumulto na Avenida Inajar de Souza, na Zona Norte de São Paulo. No vídeo que circula nas redes sociais, o animal corre pelo canteiro central da avenida, atinge pessoas e segue para a avenida.









O animal chegou a ser atropelado por um veículo durante as tentativas de captura da polícia e foi levado para receber tratamento veterinário no Centro de Controle de Zoonoses Santana. Apesar disso, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o animal apresentou bom estado de saúde.





O caso foi registrado no 72ºDP como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.





Em outro vídeo, registrado por um morador da região, pode-se ver o momento em que o boi corre na direção de um grupo de pedestres. Pessoas são derrubadas no chão e depois o boi segue pela da pista. A polícia não informou se houve feridos.





Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) foi acionada depois de receber uma denúncia de animal rural solto em via pública.





"Ao chegar no local, o animal foi capturado e levado para avaliação e exames médicos. Posteriormente ele será colocado para adoção na Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap)."