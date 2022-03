Jovem paga amigo para atirar nele e comover ex-namorada

(foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Um jovem de 25 anos pagou um amigo para atirar nele em Rio Verde, Goiás. De acordo com a Polícia Civil, a intenção era comover a ex-namorada para que ela aceitasse retomar o relacionamento com ele.

Segundo a investigação, ele teria pago R$ 1 mil para o amigo atirar na perna dele. O local foi escolhido para evitar uma lesão grave. Como o amigo não quis atirar, ele deu a arma para o irmão que efetuou o disparo.

A farsa foi descoberta por funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) onde ele foi atendido no último dia 13 de março. Eles desconfiaram do relato do jovem e resolveram acionar a polícia. Aos policiais, o rapaz confessou a história.

O amigo do jovem e um homem que escondeu a arma foram presos. O que fez o disparo continua foragido e o rapaz que levou o tiro está em liberdade.