Ter ou não ter filhos? O que é a gravidez para mulheres atualmente

Avanços na ciência permitem que a decisão não precise acompanhar o relógio biológico, mas a autonomia sobre corpos femininos ainda é o centro desse debate.



"A maternidade compulsória é um termo que a gente usa para designar que o lugar da mulher, o papel social dela está atrelado à sua função reprodutiva. A mulher pode ser alguém, se ela for mãe", explica a pesquisadora em socialização feminina, Maria Carol Medeiros.

O Brasil é um dos países com maiores taxas de gravidez na adolescência. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018 nasceram 432.460 bebês de mães adolescentes, o que representou 14,94% de todos os nascimentos no país naquele ano.

Segundo o IBGE, 11 milhões de mulheres no país são responsáveis por cuidar dos filhos sozinha. São as chamadas mães solo.

A maternidade ainda é muito romantizada. Muito se fala das maravilhas, do sagrado de ser mãe, mas pouco nos diz das jornadas duplas e triplas de trabalho, do cansaço de assumir responsabilidades desiguais nos cuidados com a criança, da pressão para se afastar da vida profissional por algum tempo, nos riscos de se perder um emprego porque foi mãe ou de ter de criar um filho sozinha por que o pai desapareceu.

A mudança veio de forma lenta, e ainda está ocorrendo."Um século atrás, a gente não tinha uma possibilidade de questionamento da maternidade. Quando as mulheres começam a conseguir o direito de trabalhar fora, porque até 1962, a mulher casada precisava pedir autorização do marido para trabalhar fora. Então, quando a mulher consegue ocupar esse lugar do trabalho, ela é alertada para não embrutecer. Porque trabalho é coisa de homem, lugar de mulher é em casa cuidando dos filhos", comenta a pesquisadora.

Gravidez cada vez mais tarde

De acordo com um levantamento do IBGE, as mulheres têm engravidado cada vez mais tarde no Brasil. Nos últimos 10 anos, o aumento na faixa etária que vai dos 35 aos 39 anos foi de 63%, enquanto a taxa de nascimentos entre mães com até 19 anos caiu 23% no mesmo período.