Multidão assiste a show de Caetano Veloso em defesa do meio ambiente

(foto: Olivier/Mídia Ninja)

"Ainda é possível que a gente consiga barrar esse pacote tenebroso. Nossa consciência precisa ser de maior cooperação, por uma nova realidade, mais justa e mais humana", discursou a atriz Leona Cavalli. "As pessoas precisam entender que a comida que chega à mesa é da agricultura familiar", ressaltou a chef e ativista Bela Gil. Caetano Veloso cantou Terra e pediu a rejeição dos cinco projetos de lei que atentam contra o meio ambiente e os povos originários. No palco, artistas e ativistas se revezavam com palavras de ordem, como "temos de acabar com o pacote de destruição" e "eles querem passar a boiada"."Ainda é possível que a gente consiga barrar esse pacote tenebroso. Nossa consciência precisa ser de maior cooperação, por uma nova realidade, mais justa e mais humana", discursou a atriz Leona Cavalli. "As pessoas precisam entender que a comida que chega à mesa é da agricultura familiar", ressaltou a chef e ativista Bela Gil.





A atriz Elisa Lucinda sustentou que "vamos precisar de todo mundo". "O Brasil não se reconhece no que ele é, na mata, no povo preto. Hoje, fomos ali (ao Congresso) pedir para não morrer", disparou. A também atriz Maria Paula agradeceu ao público pela presença. "Esse evento é algo que nos alegra neste momento tão duro, num momento de guerra. Temos, no nosso país, uma guerra contra nossos direitos", disse.