Influencer brasileiro morre nos EUA ao trocar pneu em rodovia

Júnyork morreu atropelado nos EUA enquanto trocava pneu de carro em rodovia, no último sábado (5/3) (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O digital influencer Luis Carlos Carvalho Júnior, conhecido como Júnyork nas redes sociais, morreu após ser atropelado, no sábado (5/3), enquanto trocava o pneu do carro no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Nascido no Distrito Federal, Júnyork tinha 28 anos e morou durante anos com a família em São Sebastião. Dançarino e sonhador, o rapaz participou de concursos de dança pelo país e pela América Latina. Luis tinha mais de 435 mil seguidores em um perfil nas redes sociais onde publicava vídeos e fotos contando parte sobre a vida fora do país e fazendo humor.

Antes de ir embora em definitivo para os EUA, Júnyork teve o visto negado duas vezes. Ele se casou com um americano e foi morar no país em 2015, conseguindo a cidadania em 2020, após cinco anos de espera. Além de humorista e influencer, Luis trabalhava como motorista no país da América do Norte.

“O sonho dele era ajudar a família e os amigos a acreditarem em si mesmo, acreditar que nós somos capazes. Mas o maior sonho mesmo era ajudar a mãe que é humilde e mora em São Sebastião”, contou o irmão de Júnyork, Breno Michael, abalado com a perda. “Sempre vinha para o Brasil todo ano para estar junto da família e da mãe”, comentou.

Além de Breno, Júnyork tinha outros cinco irmãos. “O Júnior foi uma pessoa incrível na vida das pessoas que puderam conhecer ele. Desde pequeno sempre ajudando a família e os amigos”, disse Breno sobre a dedicação do irmão em ajudar o próximo. “Levava alegria por onde ia e conhecia muitas pessoas pelo carisma que tinha”, conclui Breno.

Vaquinha online

Para o translado do corpo de Júnyork dos EUA para o Brasil, a família e os amigos se mobilizaram para fazer uma vaquinha online. A meta de US$10 mil foi batida em menos de um dia, mas o irmão ressaltou que a família ainda precisa de ajuda para custear os gastos com o enterro. “Nós precisamos apenas da vaquinha aqui no Brasil agora”, disse Breno.

O valor fica em torno de R$10 mil. “Temos só cerca de R$2,6 mil”, contou o irmão. As doações pode ser feitas através do link da vaquinha.