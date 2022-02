Morre Maria Coeli Cabral, esposa de Paulo Cabral, ex-presidente do Correio

(foto: Arquivo pessoal) Amigos e familiares se despedem de Maria Coeli Cabral de Araújo que, aos 94 anos, partiu, mas deixou um legado de alegria e união. "Uma mulher muito forte, uma presença incrível na vida das pessoas que conheceram", é assim que Regina Trindade, 56 anos, se lembrará da mãe.



Casada com o ex-presidente do Correio Paulo Cabral, os dois vieram para o Distrito Federal em 1974, onde cresceram juntos e construíram a família. Maria Coeli morreu no fim da tarde desta segunda-feira (21/2), devido a um choque séptico e pneumonia. Deixou oito filhos, 20 netos e 19 bisnetos.



"Eles ficaram juntos durante 64 anos de casados, e conseguiram até comemorar bodas de diamante. Meu pai morreu já faz 13 anos, ainda assim ela conseguiu manter essa família unida em torno dela por ser essa figura forte", aponta Regina.





A filha caçula de Maria conta que a mãe viveu seus 94 anos de forma plena. "Foi uma vida bem vivida. Ela adorava festas e era o ponto central da nossa família. Todos os domingos, mesmo após a morte do meu pai, ela conseguia reunir todos os filhos. A casa dos meus pais era a casa de todos os amigos."Com muita garra, Maria criou os seus oito filhos e se dedicou ao trabalho de mãe e dona de casa em tempo integral. "Ao contrário do estereótipo de dona de casa, minha mãe era muito forte, empoderada e altiva. Ela tinha voz ativa e foi um exemplo para todos os filhos, netos e bisnetos", ressalta.O último adeus será na próxima terça-feira (22/2), no Cemitério Campo da Esperança. O corpo de Maria Coeli será cremado, em uma cerimônia íntima, apenas para familiares, no Jardim Metropolitano, em Valparaíso (GO).