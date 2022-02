Vídeo: dono de barbearia é executado a tiros dentro de bar

Vítima foi executada no momento em que atendia a um cliente no bar (foto: Material cedido ao Correio)

Imagens do circuito de segurança de um bar de Sobradinho 2 captaram o momento em que um homem de 32 anos é assassinado a tiros dentro do estabelecimento. O homicídio aconteceu por volta das 20h30 desta quinta-feira (17/2), na Avenida Principal, no Distrito Federal (veja o vídeo abaixo). A 35ª Delegacia de Polícia investiga o caso.

Dono de uma barbearia, as câmeras mostram a vítima, identificada como Silvano Graciano da Silva, mais conhecido como "Espiga", atendendo a um cliente no caixa. Poucos minutos depois, um homem, aparentando ser um motorista de entrega de comida por aplicativo, entra no bar e vai em direção ao rapaz.











O autor veste jaqueta e calça pretas, capacete e está com uma mochila de entrega nas costas. Ao chegar no caixa, o suspeito estende a mão com um dinheiro, como se quisesse trocar o valor, momento em que os dois entram em luta corporal. O criminoso saca uma pistola da cintura em seguida e efetua vários disparos contra a vítima, que cai ao chão.





Clientes que presenciaram a cena se abaixam para tentar se proteger dos tiros. Após a execução, o suspeito foge. De acordo com o delegado-chefe da 35ª DP (Sobradinho 2), Laércio de Carvalho, as investigações estão em andamento para localizar o assassino, que até a última atualização dessa reportagem, encontrava-se foragido. A PCDF pede para que, caso alguém tenha informações que levem ao paradeiro do suspeito, denuncie no número 197. O sigilo é garantido.