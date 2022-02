Petrópolis: número de mortos sobe para 130 em tragédia

Equipes de resgate procuram sobreviventes em meio à lama e escombros, em Petrópolis (foto: Carl de Souza/AFP)

O número de mortos na tragédia em Petrópolis chegou a 130, na tarde desta sexta-feira (18/2). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que ainda espera encontrar pessoas com vida em meio aos escombros. Na última terça-feira (15/2), forte temporal caiu sobre a cidade da região serrana do Rio de Janeiro, provocando deslizamentos e enchentes em vários pontos.

O Instituto Médico-Legal (IML) informou que, entre as vítimas, há 79 mulheres e 41 homens, sendo 21 menores de idade. Ao todo, 70 corpos foram identificados, e outros 64, liberados. O IML também recebeu partes de outros corpos, mas, neste caso, não é possível identificar se são de homem ou de mulher. Exames serão feitos com parentes de desaparecidos para identificação das vítimas.

De acordo com a Defesa Civil, 218 pessoas seguem desaparecidas. Até o momento, o Corpo de Bombeiros resgatou 24 pessoas com vida.

Na noite desta quinta-feira (17/02), voltou a chover forte, o que fez a Defesa Civil acionar as 14 sirenes do primeiro distrito, para aviso de previsão de chuva forte na região.