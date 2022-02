'Bolo de sucuri': fotógrafo flagra acasalamento em Bonito (MS)

As imagens, que segundo o fotógrafo são raras, foram publicadas na última terça-feira (8/2) nas redes sociais (foto: Reprodução)

Um fotógrafo da vida selvagem flagrou um encontro inusitado no mundo animal. Daniel De Granville conseguiu registrar o momento em que uma sucuri adulta acasala com vários machos às margens do rio Formoso, em Bonito, Mato Grosso do Sul.